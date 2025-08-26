The First Meme מחיר (FIRST)
The First Meme (FIRST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIRSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRST השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של The First Meme הוא $ 580.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRST הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988161.037425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 580.34K.
במהלך היום, השינוי במחיר של The First Memeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe First Meme ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe First Meme ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The First Memeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-10.10%
|30 ימים
|$ 0
|+0.71%
|60 ימים
|$ 0
|+33.09%
|90 ימים
|$ 0
|--
The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
