The First Meme (FIRST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00193145 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -10.10% שינוי מחיר (7D) +2.94%

The First Meme (FIRST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIRSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRST השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The First Meme (FIRST) מידע שוק

שווי שוק $ 580.34K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 580.34K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,988,161.037425

שווי השוק הנוכחי של The First Meme הוא $ 580.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRST הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988161.037425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 580.34K.