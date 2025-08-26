עוד על FIRST

The First Meme סֵמֶל

The First Meme מחיר (FIRST)

לא רשום

1 FIRST ל USDמחיר חי:

$0.00057736
$0.00057736$0.00057736
-10.10%1D
mexc
USD
The First Meme (FIRST) טבלת מחירים חיה
The First Meme (FIRST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193145
$ 0.00193145$ 0.00193145

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-10.10%

+2.94%

+2.94%

The First Meme (FIRST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIRSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRST השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The First Meme (FIRST) מידע שוק

$ 580.34K
$ 580.34K$ 580.34K

--
----

$ 580.34K
$ 580.34K$ 580.34K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,161.037425
999,988,161.037425 999,988,161.037425

שווי השוק הנוכחי של The First Meme הוא $ 580.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRST הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988161.037425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 580.34K.

The First Meme (FIRST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The First Memeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe First Meme ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe First Meme ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The First Memeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.10%
30 ימים$ 0+0.71%
60 ימים$ 0+33.09%
90 ימים$ 0--

מה זהThe First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The First Meme (FIRST) משאב

האתר הרשמי

The First Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The First Meme (FIRST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The First Meme (FIRST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The First Meme.

בדוק את The First Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

FIRST למטבעות מקומיים

The First Meme (FIRST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The First Meme (FIRST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIRST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The First Meme (FIRST)

כמה שווה The First Meme (FIRST) היום?
החי FIRSTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIRST ל USD?
המחיר הנוכחי של FIRST ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The First Meme?
שווי השוק של FIRST הוא $ 580.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIRST?
ההיצע במחזור של FIRST הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIRST?
‏‏FIRST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00193145 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIRST?
FIRST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FIRST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIRST הוא -- USD.
האם FIRST יעלה השנה?
FIRST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIRST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.