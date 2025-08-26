The DUB Token (DUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00050597 $ 0.00050597 $ 0.00050597 24 שעות נמוך $ 0.00063258 $ 0.00063258 $ 0.00063258 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00050597$ 0.00050597 $ 0.00050597 גבוה 24 שעות $ 0.00063258$ 0.00063258 $ 0.00063258 שיא כל הזמנים $ 0.00245314$ 0.00245314 $ 0.00245314 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00038231$ 0.00038231 $ 0.00038231 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.88% שינוי מחיר (1D) -17.36% שינוי מחיר (7D) -24.31% שינוי מחיר (7D) -24.31%

The DUB Token (DUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00052271. במהלך 24 השעות האחרונות, DUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050597 לבין שיא של $ 0.00063258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00245314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00038231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUB השתנה ב +2.88% במהלך השעה האחרונה, -17.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The DUB Token (DUB) מידע שוק

שווי שוק $ 183.84K$ 183.84K $ 183.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 521.67K$ 521.67K $ 521.67K אספקת מחזור 352.41M 352.41M 352.41M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The DUB Token הוא $ 183.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUB הוא 352.41M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.67K.