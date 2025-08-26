עוד על DUB

The DUB Token סֵמֶל

The DUB Token מחיר (DUB)

לא רשום

1 DUB ל USDמחיר חי:

-17.30%1D
mexc
USD
The DUB Token (DUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:48:24 (UTC+8)

The DUB Token (DUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.88%

-17.36%

-24.31%

-24.31%

The DUB Token (DUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00052271. במהלך 24 השעות האחרונות, DUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050597 לבין שיא של $ 0.00063258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00245314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00038231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUB השתנה ב +2.88% במהלך השעה האחרונה, -17.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The DUB Token (DUB) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של The DUB Token הוא $ 183.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUB הוא 352.41M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.67K.

The DUB Token (DUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The DUB Tokenל USDהיה $ -0.000109875972280124.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe DUB Token ל USDהיה . $ +0.0000031732.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe DUB Token ל USDהיה $ -0.0001732278.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The DUB Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000109875972280124-17.36%
30 ימים$ +0.0000031732+0.61%
60 ימים$ -0.0001732278-33.14%
90 ימים$ 0--

מה זהThe DUB Token (DUB)

The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.

The DUB Token (DUB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The DUB Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The DUB Token (DUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The DUB Token (DUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The DUB Token.

בדוק את The DUB Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DUB למטבעות מקומיים

The DUB Token (DUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The DUB Token (DUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The DUB Token (DUB)

כמה שווה The DUB Token (DUB) היום?
החי DUBהמחיר ב USD הוא 0.00052271 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUB ל USD?
המחיר הנוכחי של DUB ל USD הוא $ 0.00052271. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The DUB Token?
שווי השוק של DUB הוא $ 183.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUB?
ההיצע במחזור של DUB הוא 352.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUB?
‏‏DUB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00245314 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUB?
DUB ‏‏רשם מחירATL של 0.00038231 USD.
מהו נפח המסחר של DUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUB הוא -- USD.
האם DUB יעלה השנה?
DUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.