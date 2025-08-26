Thales (THALES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.218411 $ 0.218411 $ 0.218411 24 שעות נמוך $ 0.23137 $ 0.23137 $ 0.23137 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.218411$ 0.218411 $ 0.218411 גבוה 24 שעות $ 0.23137$ 0.23137 $ 0.23137 שיא כל הזמנים $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0.094149$ 0.094149 $ 0.094149 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) +3.98% שינוי מחיר (7D) +3.98%

Thales (THALES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.218797. במהלך 24 השעות האחרונות, THALES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.218411 לבין שיא של $ 0.23137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THALESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.094149.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THALES השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thales (THALES) מידע שוק

שווי שוק $ 13.73M$ 13.73M $ 13.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.87M$ 21.87M $ 21.87M אספקת מחזור 62.79M 62.79M 62.79M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Thales הוא $ 13.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THALES הוא 62.79M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.87M.