Tezos Pepe (TZPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -3.36% שינוי מחיר (7D) -1.76% שינוי מחיר (7D) -1.76%

Tezos Pepe (TZPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TZPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TZPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TZPEPE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tezos Pepe (TZPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 92.09K$ 92.09K $ 92.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.03K$ 137.03K $ 137.03K אספקת מחזור 375.87M 375.87M 375.87M אספקה כוללת 559,269,093.14 559,269,093.14 559,269,093.14

שווי השוק הנוכחי של Tezos Pepe הוא $ 92.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TZPEPE הוא 375.87M, עם היצע כולל של 559269093.14. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.03K.