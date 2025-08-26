Team556 (TEAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00115642
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -7.77%
שינוי מחיר (7D) +5.92%

Team556 (TEAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00115642, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Team556 (TEAM) מידע שוק

שווי שוק $ 194.46K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.97K
אספקת מחזור 702.00M
אספקה כוללת 999,852,382.1287181

שווי השוק הנוכחי של Team556 הוא $ 194.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEAM הוא 702.00M, עם היצע כולל של 999852382.1287181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.97K.