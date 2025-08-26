עוד על TEAM

Team556 סֵמֶל

Team556 מחיר (TEAM)

לא רשום

1 TEAM ל USDמחיר חי:

$0.00027701$0.00027701
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Team556 (TEAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:47:23 (UTC+8)

Team556 (TEAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.00115642$ 0.00115642

$ 0$ 0

--

-7.77%

+5.92%

+5.92%

Team556 (TEAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00115642, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TEAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Team556 (TEAM) מידע שוק

$ 194.46K$ 194.46K

--
----

$ 276.97K$ 276.97K

702.00M 702.00M

999,852,382.1287181 999,852,382.1287181

שווי השוק הנוכחי של Team556 הוא $ 194.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEAM הוא 702.00M, עם היצע כולל של 999852382.1287181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.97K.

Team556 (TEAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Team556ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam556 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTeam556 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Team556ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.77%
30 ימים$ 0+8.48%
60 ימים$ 0+13.52%
90 ימים$ 0--

מה זהTeam556 (TEAM)

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Team556 (TEAM) משאב

האתר הרשמי

Team556תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Team556 (TEAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Team556 (TEAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Team556.

בדוק את Team556 תחזית המחיר עכשיו‏!

TEAM למטבעות מקומיים

Team556 (TEAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Team556 (TEAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TEAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Team556 (TEAM)

כמה שווה Team556 (TEAM) היום?
החי TEAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TEAM ל USD?
המחיר הנוכחי של TEAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Team556?
שווי השוק של TEAM הוא $ 194.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TEAM?
ההיצע במחזור של TEAM הוא 702.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TEAM?
‏‏TEAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00115642 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TEAM?
TEAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TEAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TEAM הוא -- USD.
האם TEAM יעלה השנה?
TEAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TEAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

