TAOSHI (TAOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01030676 גבוה 24 שעות $ 0.01246111 שיא כל הזמנים $ 0.233055 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00341919 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -15.68% שינוי מחיר (7D) +8.29%

TAOSHI (TAOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01050146. במהלך 24 השעות האחרונות, TAOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01030676 לבין שיא של $ 0.01246111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.233055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00341919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAOSHI השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -15.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAOSHI (TAOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 218.98K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.98K אספקת מחזור 20.85M אספקה כוללת 20,851,835.82308713

שווי השוק הנוכחי של TAOSHI הוא $ 218.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAOSHI הוא 20.85M, עם היצע כולל של 20851835.82308713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.98K.