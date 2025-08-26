Sympson by Virtuals ($SYMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00264371 $ 0.00264371 $ 0.00264371 24 שעות נמוך $ 0.00338427 $ 0.00338427 $ 0.00338427 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00264371$ 0.00264371 $ 0.00264371 גבוה 24 שעות $ 0.00338427$ 0.00338427 $ 0.00338427 שיא כל הזמנים $ 0.03351131$ 0.03351131 $ 0.03351131 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00195262$ 0.00195262 $ 0.00195262 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -14.25% שינוי מחיר (7D) -40.13% שינוי מחיר (7D) -40.13%

Sympson by Virtuals ($SYMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00266526. במהלך 24 השעות האחרונות, $SYMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00264371 לבין שיא של $ 0.00338427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SYMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03351131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00195262.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SYMP השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -14.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sympson by Virtuals ($SYMP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sympson by Virtuals הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SYMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.67M.