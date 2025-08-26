Sympson by Virtuals מחיר ($SYMP)
Sympson by Virtuals ($SYMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00266526. במהלך 24 השעות האחרונות, $SYMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00264371 לבין שיא של $ 0.00338427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SYMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03351131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00195262.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SYMP השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -14.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Sympson by Virtuals הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SYMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.67M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Sympson by Virtualsל USDהיה $ -0.00044313828213261.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSympson by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0004457271.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSympson by Virtuals ל USDהיה $ -0.0016685489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sympson by Virtualsל USDהיה $ -0.004548870197339106.
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
