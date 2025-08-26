עוד על $SYMP

Sympson by Virtuals סֵמֶל

Sympson by Virtuals מחיר ($SYMP)

לא רשום

1 $SYMP ל USDמחיר חי:

$0.0026653
$0.0026653$0.0026653
-14.20%1D
USD
Sympson by Virtuals ($SYMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:57 (UTC+8)

Sympson by Virtuals ($SYMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00264371
$ 0.00264371$ 0.00264371
24 שעות נמוך
$ 0.00338427
$ 0.00338427$ 0.00338427
גבוה 24 שעות

$ 0.00264371
$ 0.00264371$ 0.00264371

$ 0.00338427
$ 0.00338427$ 0.00338427

$ 0.03351131
$ 0.03351131$ 0.03351131

$ 0.00195262
$ 0.00195262$ 0.00195262

+0.03%

-14.25%

-40.13%

-40.13%

Sympson by Virtuals ($SYMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00266526. במהלך 24 השעות האחרונות, $SYMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00264371 לבין שיא של $ 0.00338427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SYMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03351131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00195262.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SYMP השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -14.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sympson by Virtuals ($SYMP) מידע שוק

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sympson by Virtuals הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SYMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.67M.

Sympson by Virtuals ($SYMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sympson by Virtualsל USDהיה $ -0.00044313828213261.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSympson by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0004457271.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSympson by Virtuals ל USDהיה $ -0.0016685489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sympson by Virtualsל USDהיה $ -0.004548870197339106.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00044313828213261-14.25%
30 ימים$ -0.0004457271-16.72%
60 ימים$ -0.0016685489-62.60%
90 ימים$ -0.004548870197339106-63.05%

מה זהSympson by Virtuals ($SYMP)

Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.

Sympson by Virtuals ($SYMP) משאב

האתר הרשמי

Sympson by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sympson by Virtuals ($SYMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sympson by Virtuals ($SYMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sympson by Virtuals.

בדוק את Sympson by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

$SYMP למטבעות מקומיים

Sympson by Virtuals ($SYMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sympson by Virtuals ($SYMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $SYMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sympson by Virtuals ($SYMP)

כמה שווה Sympson by Virtuals ($SYMP) היום?
החי $SYMPהמחיר ב USD הוא 0.00266526 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $SYMP ל USD?
המחיר הנוכחי של $SYMP ל USD הוא $ 0.00266526. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sympson by Virtuals?
שווי השוק של $SYMP הוא $ 2.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $SYMP?
ההיצע במחזור של $SYMP הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $SYMP?
‏‏$SYMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03351131 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $SYMP?
$SYMP ‏‏רשם מחירATL של 0.00195262 USD.
מהו נפח המסחר של $SYMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $SYMP הוא -- USD.
האם $SYMP יעלה השנה?
$SYMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $SYMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:57 (UTC+8)

כתב ויתור

