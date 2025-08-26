SwissBorg (BORG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.241974 גבוה 24 שעות $ 0.265532 שיא כל הזמנים $ 1.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00502687 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.32% שינוי מחיר (1D) -3.39% שינוי מחיר (7D) -4.50%

SwissBorg (BORG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.249592. במהלך 24 השעות האחרונות, BORG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.241974 לבין שיא של $ 0.265532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00502687.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORG השתנה ב +2.32% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SwissBorg (BORG) מידע שוק

שווי שוק $ 244.86M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.86M אספקת מחזור 982.60M אספקה כוללת 982,602,443.442

שווי השוק הנוכחי של SwissBorg הוא $ 244.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORG הוא 982.60M, עם היצע כולל של 982602443.442. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.86M.