Sus מחיר היום

מחיר Sus (SUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001086, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUS ל USD הוא $ 0.00001086 לכל SUS.

Sus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,850.68, עם היצע במחזור של 999.51M SUS. ב‑24 השעות האחרונות, SUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00493113, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001056.

ביצועים לטווח קצר, SUS נע ב -- בשעה האחרונה ו -27.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sus (SUS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K אספקת מחזור 999.51M 999.51M 999.51M אספקה כוללת 999,514,014.1267 999,514,014.1267 999,514,014.1267

