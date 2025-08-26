עוד על SURV

Survarium סֵמֶל

Survarium מחיר (SURV)

לא רשום

1 SURV ל USDמחיר חי:

$0.00030139
$0.00030139$0.00030139
+4.00%1D
mexc
USD
Survarium (SURV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:30:54 (UTC+8)

Survarium (SURV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135913
$ 0.00135913$ 0.00135913

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+4.05%

-21.70%

-21.70%

Survarium (SURV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SURV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SURVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00135913, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SURV השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, +4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Survarium (SURV) מידע שוק

$ 301.39K
$ 301.39K$ 301.39K

--
----

$ 301.39K
$ 301.39K$ 301.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Survarium הוא $ 301.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SURV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.39K.

Survarium (SURV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Survariumל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSurvarium ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSurvarium ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Survariumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.05%
30 ימים$ 0-12.08%
60 ימים$ 0-44.51%
90 ימים$ 0--

מה זהSurvarium (SURV)

Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.

Survarium (SURV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Survariumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Survarium (SURV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Survarium (SURV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Survarium.

בדוק את Survarium תחזית המחיר עכשיו‏!

SURV למטבעות מקומיים

Survarium (SURV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Survarium (SURV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SURV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Survarium (SURV)

כמה שווה Survarium (SURV) היום?
החי SURVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SURV ל USD?
המחיר הנוכחי של SURV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Survarium?
שווי השוק של SURV הוא $ 301.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SURV?
ההיצע במחזור של SURV הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SURV?
‏‏SURV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00135913 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SURV?
SURV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SURV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SURV הוא -- USD.
האם SURV יעלה השנה?
SURV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SURV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:30:54 (UTC+8)

