עוד על SURF

SURF מידע על מחיר

SURF אתר רשמי

SURF טוקניומיקה

SURF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Surf סֵמֶל

Surf מחיר (SURF)

לא רשום

1 SURF ל USDמחיר חי:

$0.068443
$0.068443$0.068443
-13.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Surf (SURF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:03:41 (UTC+8)

Surf (SURF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.065445
$ 0.065445$ 0.065445
24 שעות נמוך
$ 0.079235
$ 0.079235$ 0.079235
גבוה 24 שעות

$ 0.065445
$ 0.065445$ 0.065445

$ 0.079235
$ 0.079235$ 0.079235

$ 0.102584
$ 0.102584$ 0.102584

$ 0.025609
$ 0.025609$ 0.025609

+0.87%

-13.43%

-6.22%

-6.22%

Surf (SURF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.068443. במהלך 24 השעות האחרונות, SURF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065445 לבין שיא של $ 0.079235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SURFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.102584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SURF השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -13.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Surf (SURF) מידע שוק

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Surf הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SURF הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.

Surf (SURF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Surfל USDהיה $ -0.01062088050914658.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSurf ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSurf ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Surfל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01062088050914658-13.43%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהSurf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Surf (SURF) משאב

האתר הרשמי

Surfתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Surf (SURF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Surf (SURF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Surf.

בדוק את Surf תחזית המחיר עכשיו‏!

SURF למטבעות מקומיים

Surf (SURF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Surf (SURF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SURF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Surf (SURF)

כמה שווה Surf (SURF) היום?
החי SURFהמחיר ב USD הוא 0.068443 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SURF ל USD?
המחיר הנוכחי של SURF ל USD הוא $ 0.068443. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Surf?
שווי השוק של SURF הוא $ 1.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SURF?
ההיצע במחזור של SURF הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SURF?
‏‏SURF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.102584 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SURF?
SURF ‏‏רשם מחירATL של 0.025609 USD.
מהו נפח המסחר של SURF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SURF הוא -- USD.
האם SURF יעלה השנה?
SURF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SURF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:03:41 (UTC+8)

Surf (SURF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.