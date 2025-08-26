Surf (SURF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.065445 גבוה 24 שעות $ 0.079235 שיא כל הזמנים $ 0.102584 המחיר הנמוך ביותר $ 0.025609 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -13.43% שינוי מחיר (7D) -6.22%

Surf (SURF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.068443. במהלך 24 השעות האחרונות, SURF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065445 לבין שיא של $ 0.079235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SURFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.102584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.025609.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SURF השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -13.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Surf (SURF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Surf הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SURF הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.