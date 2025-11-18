Superseed מחיר היום

מחיר Superseed (SUPR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00043038, עם שינוי של 4.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUPR ל USD הוא $ 0.00043038 לכל SUPR.

Superseed כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 639,445, עם היצע במחזור של 1.49B SUPR. ב‑24 השעות האחרונות, SUPR סחר בין $ 0.00042156 (נמוך) ל $ 0.00046295 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00355003, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00042156.

ביצועים לטווח קצר, SUPR נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו -23.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Superseed (SUPR) מידע שוק

שווי שוק $ 639.45K$ 639.45K $ 639.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M אספקת מחזור 1.49B 1.49B 1.49B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Superseed הוא $ 639.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPR הוא 1.49B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30M.