SuperMeme (SPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02447715 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -3.23%

SuperMeme (SPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02447715, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPR השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperMeme (SPR) מידע שוק

שווי שוק $ 136.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 365.96K אספקת מחזור 372.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SuperMeme הוא $ 136.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPR הוא 372.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 365.96K.