SUPERIOR מחיר היום

מחיר SUPERIOR (SUPERIOR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUPERIOR ל USD הוא -- לכל SUPERIOR.

SUPERIOR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 225,462, עם היצע במחזור של 9.02B SUPERIOR. ב‑24 השעות האחרונות, SUPERIOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SUPERIOR נע ב -- בשעה האחרונה ו -26.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SUPERIOR (SUPERIOR) מידע שוק

שווי שוק $ 225.46K$ 225.46K $ 225.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 250.02K$ 250.02K $ 250.02K אספקת מחזור 9.02B 9.02B 9.02B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUPERIOR הוא $ 225.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPERIOR הוא 9.02B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 250.02K.