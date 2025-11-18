supercoin מחיר היום

מחיר supercoin (SUPERCOIN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUPERCOIN ל USD הוא -- לכל SUPERCOIN.

supercoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,321.56, עם היצע במחזור של 998.69M SUPERCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, SUPERCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SUPERCOIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

supercoin (SUPERCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K אספקת מחזור 998.69M 998.69M 998.69M אספקה כוללת 998,693,275.593068 998,693,275.593068 998,693,275.593068

שווי השוק הנוכחי של supercoin הוא $ 6.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPERCOIN הוא 998.69M, עם היצע כולל של 998693275.593068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.32K.