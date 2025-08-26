Super Cycle (CYCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -3.86% שינוי מחיר (7D) -0.42% שינוי מחיר (7D) -0.42%

Super Cycle (CYCLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYCLE השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super Cycle (CYCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,344.385763 999,985,344.385763 999,985,344.385763

שווי השוק הנוכחי של Super Cycle הוא $ 10.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYCLE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985344.385763. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.44K.