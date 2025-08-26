עוד על SUPH

SUPAH סֵמֶל

SUPAH מחיר (SUPH)

לא רשום

1 SUPH ל USDמחיר חי:

$0.00240814
$0.00240814$0.00240814
+86.60%1D
SUPAH (SUPH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:05:25 (UTC+8)

SUPAH (SUPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00126367
24 שעות נמוך
$ 0.00260245
גבוה 24 שעות

$ 0.00126367
$ 0.00260245
$ 0.01082953
$ 0.00126367
+0.24%

+86.67%

+24.10%

+24.10%

SUPAH (SUPH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00240814. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126367 לבין שיא של $ 0.00260245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01082953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00126367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPH השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, +86.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUPAH (SUPH) מידע שוק

$ 50.55K
--
$ 50.55K
21.00M
21,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של SUPAH הוא $ 50.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPH הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.55K.

SUPAH (SUPH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUPAHל USDהיה $ +0.00111807.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUPAH ל USDהיה . $ -0.0003731547.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUPAH ל USDהיה $ -0.0008054847.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUPAHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00111807+86.67%
30 ימים$ -0.0003731547-15.49%
60 ימים$ -0.0008054847-33.44%
90 ימים$ 0--

מה זהSUPAH (SUPH)

SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.

SUPAH (SUPH) משאב

האתר הרשמי

SUPAHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUPAH (SUPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUPAH (SUPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUPAH.

בדוק את SUPAH תחזית המחיר עכשיו‏!

SUPH למטבעות מקומיים

SUPAH (SUPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUPAH (SUPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUPAH (SUPH)

כמה שווה SUPAH (SUPH) היום?
החי SUPHהמחיר ב USD הוא 0.00240814 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUPH ל USD?
המחיר הנוכחי של SUPH ל USD הוא $ 0.00240814. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUPAH?
שווי השוק של SUPH הוא $ 50.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUPH?
ההיצע במחזור של SUPH הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUPH?
‏‏SUPH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01082953 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUPH?
SUPH ‏‏רשם מחירATL של 0.00126367 USD.
מהו נפח המסחר של SUPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUPH הוא -- USD.
האם SUPH יעלה השנה?
SUPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:05:25 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.