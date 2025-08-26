SUPAH (SUPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00126367 $ 0.00126367 $ 0.00126367 24 שעות נמוך $ 0.00260245 $ 0.00260245 $ 0.00260245 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00126367$ 0.00126367 $ 0.00126367 גבוה 24 שעות $ 0.00260245$ 0.00260245 $ 0.00260245 שיא כל הזמנים $ 0.01082953$ 0.01082953 $ 0.01082953 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00126367$ 0.00126367 $ 0.00126367 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) +86.67% שינוי מחיר (7D) +24.10% שינוי מחיר (7D) +24.10%

SUPAH (SUPH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00240814. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126367 לבין שיא של $ 0.00260245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01082953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00126367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPH השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, +86.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUPAH (SUPH) מידע שוק

שווי שוק $ 50.55K$ 50.55K $ 50.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.55K$ 50.55K $ 50.55K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUPAH הוא $ 50.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPH הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.55K.