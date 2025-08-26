sunpepe (SUNPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0062668$ 0.0062668 $ 0.0062668 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -3.69% שינוי מחיר (7D) -12.26% שינוי מחיר (7D) -12.26%

sunpepe (SUNPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUNPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUNPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0062668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUNPEPE השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sunpepe (SUNPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 96.67K$ 96.67K $ 96.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.67K$ 96.67K $ 96.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של sunpepe הוא $ 96.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUNPEPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.67K.