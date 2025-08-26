Suite (SUITE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.364851 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00995876 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.55%

Suite (SUITE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01273503. במהלך 24 השעות האחרונות, SUITE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUITEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.364851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00995876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUITE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Suite (SUITE) מידע שוק

שווי שוק $ 127.35K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.35K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Suite הוא $ 127.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUITE הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.35K.