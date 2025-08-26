SUBY (SUBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00522353 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.61% שינוי מחיר (1D) +7.74% שינוי מחיר (7D) +46.01%

SUBY (SUBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00522353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUBY השתנה ב -2.61% במהלך השעה האחרונה, +7.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+46.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUBY (SUBY) מידע שוק

שווי שוק $ 826.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 826.95K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,986,948.7131066

שווי השוק הנוכחי של SUBY הוא $ 826.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUBY הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986948.7131066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 826.95K.