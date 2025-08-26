עוד על STYLE

STYLE Token סֵמֶל

STYLE Token מחיר (STYLE)

1 STYLE ל USDמחיר חי:

$0.00024435
$0.00024435$0.00024435
+0.10%1D
USD
STYLE Token (STYLE) טבלת מחירים חיה
STYLE Token (STYLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02660639
$ 0.02660639$ 0.02660639

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.14%

-0.45%

-0.45%

STYLE Token (STYLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STYLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STYLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02660639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STYLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.45% ב-7 הימים האחרונים.

STYLE Token (STYLE) מידע שוק

$ 199.22K
$ 199.22K$ 199.22K

--
----

$ 224.80K
$ 224.80K$ 224.80K

815.30M
815.30M 815.30M

920,000,000.0
920,000,000.0 920,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STYLE Token הוא $ 199.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STYLE הוא 815.30M, עם היצע כולל של 920000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.80K.

STYLE Token (STYLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של STYLE Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTYLE Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTYLE Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של STYLE Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.14%
30 ימים$ 0-9.23%
60 ימים$ 0-15.21%
90 ימים$ 0--

מה זהSTYLE Token (STYLE)

A protocol for AI 3D Model or Agent creation and Interoperability across Games and Virtual Environments. $STYLE is powering the AI and 3D gaming Infrastructure of the STYLE Protocol. Allowing decentralised creation of smart AI 3D Models, validation and participation in the Ecosystem.

STYLE Token (STYLE) משאב

STYLE Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STYLE Token (STYLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STYLE Token (STYLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STYLE Token.

בדוק את STYLE Token תחזית המחיר עכשיו‏!

STYLE למטבעות מקומיים

STYLE Token (STYLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STYLE Token (STYLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STYLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על STYLE Token (STYLE)

כמה שווה STYLE Token (STYLE) היום?
החי STYLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STYLE ל USD?
המחיר הנוכחי של STYLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STYLE Token?
שווי השוק של STYLE הוא $ 199.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STYLE?
ההיצע במחזור של STYLE הוא 815.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STYLE?
‏‏STYLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02660639 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STYLE?
STYLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STYLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STYLE הוא -- USD.
האם STYLE יעלה השנה?
STYLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STYLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.