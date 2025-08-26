STYLE Token (STYLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02660639$ 0.02660639 $ 0.02660639 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.14% שינוי מחיר (7D) -0.45% שינוי מחיר (7D) -0.45%

STYLE Token (STYLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STYLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STYLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02660639, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STYLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STYLE Token (STYLE) מידע שוק

שווי שוק $ 199.22K$ 199.22K $ 199.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.80K$ 224.80K $ 224.80K אספקת מחזור 815.30M 815.30M 815.30M אספקה כוללת 920,000,000.0 920,000,000.0 920,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STYLE Token הוא $ 199.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STYLE הוא 815.30M, עם היצע כולל של 920000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.80K.