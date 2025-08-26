Sturdy (SN10) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 24 שעות נמוך $ 3.14 $ 3.14 $ 3.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 גבוה 24 שעות $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 שיא כל הזמנים $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 המחיר הנמוך ביותר $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -12.50% שינוי מחיר (7D) -16.03% שינוי מחיר (7D) -16.03%

Sturdy (SN10) המחיר בזמן אמת של הוא $2.73. במהלך 24 השעות האחרונות, SN10 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.72 לבין שיא של $ 3.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN10השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.72.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN10 השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -12.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sturdy (SN10) מידע שוק

שווי שוק $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M אספקת מחזור 2.32M 2.32M 2.32M אספקה כוללת 2,320,305.228563254 2,320,305.228563254 2,320,305.228563254

שווי השוק הנוכחי של Sturdy הוא $ 6.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN10 הוא 2.32M, עם היצע כולל של 2320305.228563254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.