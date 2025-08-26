Stronger (STRNGR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.414247 $ 0.414247 $ 0.414247 24 שעות נמוך $ 0.452366 $ 0.452366 $ 0.452366 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.414247$ 0.414247 $ 0.414247 גבוה 24 שעות $ 0.452366$ 0.452366 $ 0.452366 שיא כל הזמנים $ 118.84$ 118.84 $ 118.84 המחיר הנמוך ביותר $ 0.163375$ 0.163375 $ 0.163375 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -6.86% שינוי מחיר (7D) +1.25% שינוי מחיר (7D) +1.25%

Stronger (STRNGR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.421314. במהלך 24 השעות האחרונות, STRNGR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.414247 לבין שיא של $ 0.452366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRNGRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 118.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.163375.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRNGR השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stronger (STRNGR) מידע שוק

שווי שוק $ 232.49K$ 232.49K $ 232.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M אספקת מחזור 551.71K 551.71K 551.71K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stronger הוא $ 232.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STRNGR הוא 551.71K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.