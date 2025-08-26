עוד על STPR

Strike Protocol סֵמֶל

Strike Protocol מחיר (STPR)

לא רשום

1 STPR ל USDמחיר חי:

$0.00011742
$0.00011742$0.00011742
0.00%1D
mexc
USD
Strike Protocol (STPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:25:24 (UTC+8)

Strike Protocol (STPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Strike Protocol (STPR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STPR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strike Protocol (STPR) מידע שוק

$ 82.20K
$ 82.20K$ 82.20K

--
----

$ 117.42K
$ 117.42K$ 117.42K

700.00M
700.00M 700.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Strike Protocol הוא $ 82.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STPR הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.42K.

Strike Protocol (STPR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Strike Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrike Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrike Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strike Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+45.91%
60 ימים$ 0+43.00%
90 ימים$ 0--

מה זהStrike Protocol (STPR)

Strike Protocol, developed by GLOBAL DODO ENTERTAINMENT, is a groundbreaking multiplayer adventure that mixes base-building in an open sandbox with the excitement of raiding champion bases. In this thrilling game, you'll step into the roles of either a skilled Infiltrator or a strategic Commander. Whether you're crafting challenging bases or launching daring raids on other players' creations, you're in for an epic gaming experience. The game's main currency is the STPR token. PURPOSE: Seed Sale (50E) and Launchpad Pre-sale (100E) Investors: STPR has been allocated to early investors in the Seed and Pre-sale rounds. In-game Currency: STPR is the primary currency, used alongside fiat for player transactions, covering both crypto and traditional player entry. Conversion: STPR will enable an easy transition from free or fiat-based gameplay to crypto, unlocking NFTs for players. Rewards: STPR will be awarded in daily and weekly missions as part of player rewards. Governance and Voting: STPR grants holders rights within the ecosystem and voting power over the game's future direction. Reserve & Ecosystem: STPR will be held in reserve on DEX/CEX platforms to support scaling, using a combination of ETH and liquidity. UTILITY: Innovative P2E Approach: Instead of the traditional play-to-earn model, Strike Protocol integrates crypto as an optional add-on, enhancing gameplay. Revenue Sharing: The game offers a unique financial model, providing revenue sharing instead of traditional staking locks. Cross-Platform Gaming: Strike Protocol supports cross-platform play across PC, Mac, Android, and iOS, all within one cohesive ecosystem.

Strike Protocol (STPR) משאב

Strike Protocolתחזית מחיר (USD)

Strike Protocol (STPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Strike Protocol (STPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Strike Protocol (STPR)

כמה שווה Strike Protocol (STPR) היום?
החי STPRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STPR ל USD?
המחיר הנוכחי של STPR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Strike Protocol?
שווי השוק של STPR הוא $ 82.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STPR?
ההיצע במחזור של STPR הוא 700.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STPR?
‏‏STPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STPR?
STPR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STPR הוא -- USD.
האם STPR יעלה השנה?
STPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
