Streamr XDATA סֵמֶל

Streamr XDATA מחיר (XDATA)

לא רשום

1 XDATA ל USDמחיר חי:

$0.01640012
$0.01640012$0.01640012
-9.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Streamr XDATA (XDATA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:51:09 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01626156
$ 0.01626156$ 0.01626156
24 שעות נמוך
$ 0.0181377
$ 0.0181377$ 0.0181377
גבוה 24 שעות

$ 0.01626156
$ 0.01626156$ 0.01626156

$ 0.0181377
$ 0.0181377$ 0.0181377

$ 0.454557
$ 0.454557$ 0.454557

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-8.92%

+1.98%

+1.98%

Streamr XDATA (XDATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01640008. במהלך 24 השעות האחרונות, XDATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01626156 לבין שיא של $ 0.0181377, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDATA השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) מידע שוק

$ 11.42M
$ 11.42M$ 11.42M

--
----

$ 16.18M
$ 16.18M$ 16.18M

697.15M
697.15M 697.15M

987,154,514.0
987,154,514.0 987,154,514.0

שווי השוק הנוכחי של Streamr XDATA הוא $ 11.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XDATA הוא 697.15M, עם היצע כולל של 987154514.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.18M.

Streamr XDATA (XDATA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Streamr XDATAל USDהיה $ -0.00160657367587299.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStreamr XDATA ל USDהיה . $ -0.0016927850.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStreamr XDATA ל USDהיה $ -0.0005515970.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Streamr XDATAל USDהיה $ +0.001138360686100295.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00160657367587299-8.92%
30 ימים$ -0.0016927850-10.32%
60 ימים$ -0.0005515970-3.36%
90 ימים$ +0.001138360686100295+7.46%

מה זהStreamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Streamr XDATA (XDATA) משאב

האתר הרשמי

Streamr XDATAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Streamr XDATA (XDATA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Streamr XDATA (XDATA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Streamr XDATA.

בדוק את Streamr XDATA תחזית המחיר עכשיו‏!

XDATA למטבעות מקומיים

Streamr XDATA (XDATA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Streamr XDATA (XDATA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XDATA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Streamr XDATA (XDATA)

כמה שווה Streamr XDATA (XDATA) היום?
החי XDATAהמחיר ב USD הוא 0.01640008 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XDATA ל USD?
המחיר הנוכחי של XDATA ל USD הוא $ 0.01640008. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Streamr XDATA?
שווי השוק של XDATA הוא $ 11.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XDATA?
ההיצע במחזור של XDATA הוא 697.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XDATA?
‏‏XDATA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.454557 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XDATA?
XDATA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XDATA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XDATA הוא -- USD.
האם XDATA יעלה השנה?
XDATA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XDATA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:51:09 (UTC+8)

