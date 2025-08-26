Streamr XDATA (XDATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01626156 $ 0.01626156 $ 0.01626156 24 שעות נמוך $ 0.0181377 $ 0.0181377 $ 0.0181377 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01626156$ 0.01626156 $ 0.01626156 גבוה 24 שעות $ 0.0181377$ 0.0181377 $ 0.0181377 שיא כל הזמנים $ 0.454557$ 0.454557 $ 0.454557 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -8.92% שינוי מחיר (7D) +1.98% שינוי מחיר (7D) +1.98%

Streamr XDATA (XDATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01640008. במהלך 24 השעות האחרונות, XDATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01626156 לבין שיא של $ 0.0181377, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.454557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDATA השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.18M$ 16.18M $ 16.18M אספקת מחזור 697.15M 697.15M 697.15M אספקה כוללת 987,154,514.0 987,154,514.0 987,154,514.0

שווי השוק הנוכחי של Streamr XDATA הוא $ 11.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XDATA הוא 697.15M, עם היצע כולל של 987154514.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.18M.