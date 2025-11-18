Stream Guy מחיר היום

מחיר Stream Guy (STREAMGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000117, עם שינוי של 11.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STREAMGUY ל USD הוא $ 0.0000117 לכל STREAMGUY.

Stream Guy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,550.48, עם היצע במחזור של 999.79M STREAMGUY. ב‑24 השעות האחרונות, STREAMGUY סחר בין $ 0.00001117 (נמוך) ל $ 0.00001327 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00147765, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001117.

ביצועים לטווח קצר, STREAMGUY נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -29.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stream Guy (STREAMGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,789,267.061681 999,789,267.061681 999,789,267.061681

