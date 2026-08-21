Strata Senior mHYPER מחיר היום

מחיר Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) בזמן אמת היום הוא $ 1.026, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SRMHYPER ל USD הוא $ 1.026 לכל SRMHYPER.

Strata Senior mHYPER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 624,354, עם היצע במחזור של 608.36K SRMHYPER. ב‑24 השעות האחרונות, SRMHYPER סחר בין $ 1.026 (נמוך) ל $ 1.026 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.021.

ביצועים לטווח קצר, SRMHYPER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) מידע שוק

שווי שוק $ 624.35K$ 624.35K $ 624.35K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 624.35K$ 624.35K $ 624.35K אספקת מחזור 608.36K 608.36K 608.36K אספקה כוללת 608,360.4662495845 608,360.4662495845 608,360.4662495845

שווי השוק הנוכחי של Strata Senior mHYPER הוא $ 624.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של SRMHYPER הוא 608.36K, עם היצע כולל של 608360.4662495845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 624.35K.