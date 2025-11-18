Stork מחיר היום

מחיר Stork (SMS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMS ל USD הוא -- לכל SMS.

Stork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,800.97, עם היצע במחזור של 997.42M SMS. ב‑24 השעות האחרונות, SMS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMS נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -13.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stork (SMS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K אספקת מחזור 997.42M 997.42M 997.42M אספקה כוללת 997,415,713.538592 997,415,713.538592 997,415,713.538592

שווי השוק הנוכחי של Stork הוא $ 8.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMS הוא 997.42M, עם היצע כולל של 997415713.538592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.80K.