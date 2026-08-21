Stonkfrog מחיר היום

מחיר Stonkfrog (STNK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STNK ל USD הוא $ 0 לכל STNK.

Stonkfrog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,229, עם היצע במחזור של 1.00B STNK. ב‑24 השעות האחרונות, STNK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STNK נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stonkfrog (STNK) מידע שוק

שווי שוק $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.23K$ 27.23K $ 27.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stonkfrog הוא $ 27.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STNK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.23K.