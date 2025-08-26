STON (STON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.778156 גבוה 24 שעות $ 0.80322 שיא כל הזמנים $ 32.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0.67712 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -2.74%

STON (STON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.782604. במהלך 24 השעות האחרונות, STON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.778156 לבין שיא של $ 0.80322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 32.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.67712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STON השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STON (STON) מידע שוק

שווי שוק $ 28.96M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.25M אספקת מחזור 37.01M אספקה כוללת 99,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של STON הוא $ 28.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STON הוא 37.01M, עם היצע כולל של 99999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.25M.