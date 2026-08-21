Stoked מחיר היום

מחיר Stoked (STK) בזמן אמת היום הוא $ 0.062087, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STK ל USD הוא $ 0.062087 לכל STK.

Stoked כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,208,605, עם היצע במחזור של 100.00M STK. ב‑24 השעות האחרונות, STK סחר בין $ 0.059305 (נמוך) ל $ 0.064166 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.122067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STK נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +22.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.90K.

Stoked (STK) מידע שוק

שווי שוק $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M נפח (24 שעות) $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stoked הוא $ 6.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.90K. ההיצע במחזור של STK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21M.