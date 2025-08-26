STEAM (STEAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00737204 $ 0.00737204 $ 0.00737204 24 שעות נמוך $ 0.00804616 $ 0.00804616 $ 0.00804616 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00737204$ 0.00737204 $ 0.00737204 גבוה 24 שעות $ 0.00804616$ 0.00804616 $ 0.00804616 שיא כל הזמנים $ 0.03808406$ 0.03808406 $ 0.03808406 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00550384$ 0.00550384 $ 0.00550384 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -7.27% שינוי מחיר (7D) -3.51% שינוי מחיר (7D) -3.51%

STEAM (STEAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00744182. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00737204 לבין שיא של $ 0.00804616, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03808406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00550384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAM השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -7.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEAM (STEAM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M אספקת מחזור 218.93M 218.93M 218.93M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STEAM הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAM הוא 218.93M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.43M.