STEAM סֵמֶל

STEAM מחיר (STEAM)

1 STEAM ל USDמחיר חי:

$0.00744182
-7.20%1D
USD
STEAM (STEAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:15:58 (UTC+8)

STEAM (STEAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00737204
24 שעות נמוך
$ 0.00804616
גבוה 24 שעות

$ 0.00737204
$ 0.00804616
$ 0.03808406
$ 0.00550384
+0.44%

-7.27%

-3.51%

-3.51%

STEAM (STEAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00744182. במהלך 24 השעות האחרונות, STEAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00737204 לבין שיא של $ 0.00804616, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STEAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03808406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00550384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STEAM השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -7.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEAM (STEAM) מידע שוק

$ 1.63M
--
$ 7.43M
218.93M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של STEAM הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STEAM הוא 218.93M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.43M.

STEAM (STEAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של STEAMל USDהיה $ -0.000583753140940154.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEAM ל USDהיה . $ -0.0026790001.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEAM ל USDהיה $ +0.0010631875.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של STEAMל USDהיה $ -0.001053098833195106.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000583753140940154-7.27%
30 ימים$ -0.0026790001-35.99%
60 ימים$ +0.0010631875+14.29%
90 ימים$ -0.001053098833195106-12.39%

מה זהSTEAM (STEAM)

Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming.

STEAMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STEAM (STEAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STEAM (STEAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STEAM.

בדוק את STEAM תחזית המחיר עכשיו‏!

STEAM למטבעות מקומיים

STEAM (STEAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STEAM (STEAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STEAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על STEAM (STEAM)

כמה שווה STEAM (STEAM) היום?
החי STEAMהמחיר ב USD הוא 0.00744182 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STEAM ל USD?
המחיר הנוכחי של STEAM ל USD הוא $ 0.00744182. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STEAM?
שווי השוק של STEAM הוא $ 1.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STEAM?
ההיצע במחזור של STEAM הוא 218.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STEAM?
‏‏STEAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03808406 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STEAM?
STEAM ‏‏רשם מחירATL של 0.00550384 USD.
מהו נפח המסחר של STEAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STEAM הוא -- USD.
האם STEAM יעלה השנה?
STEAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STEAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
STEAM (STEAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.