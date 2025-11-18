STAX Token מחיר היום

מחיר STAX Token (STAX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00646254, עם שינוי של 6.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAX ל USD הוא $ 0.00646254 לכל STAX.

STAX Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,472,524, עם היצע במחזור של 1.00B STAX. ב‑24 השעות האחרונות, STAX סחר בין $ 0.00563525 (נמוך) ל $ 0.00688418 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0199077, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00563525.

ביצועים לטווח קצר, STAX נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -8.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STAX Token (STAX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של STAX Token הוא $ 6.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.47M.