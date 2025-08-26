StareCat (HELIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00335083$ 0.00335083 $ 0.00335083 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -12.48% שינוי מחיר (7D) +2.14% שינוי מחיר (7D) +2.14%

StareCat (HELIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HELIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00335083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELIA השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -12.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StareCat (HELIA) מידע שוק

שווי שוק $ 142.64K$ 142.64K $ 142.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.64K$ 142.64K $ 142.64K אספקת מחזור 998.81M 998.81M 998.81M אספקה כוללת 998,811,339.394943 998,811,339.394943 998,811,339.394943

שווי השוק הנוכחי של StareCat הוא $ 142.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELIA הוא 998.81M, עם היצע כולל של 998811339.394943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.64K.