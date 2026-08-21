Starcoin מחיר היום

מחיר Starcoin (STC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STC ל USD הוא $ 0 לכל STC.

Starcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,804, עם היצע במחזור של 387.98M STC. ב‑24 השעות האחרונות, STC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.140777, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STC נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -6.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.87K.

Starcoin (STC) מידע שוק

שווי שוק $ 68.80K$ 68.80K $ 68.80K נפח (24 שעות) $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.80K$ 68.80K $ 68.80K אספקת מחזור 387.98M 387.98M 387.98M אספקה כוללת 387,983,106.0 387,983,106.0 387,983,106.0

שווי השוק הנוכחי של Starcoin הוא $ 68.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.87K. ההיצע במחזור של STC הוא 387.98M, עם היצע כולל של 387983106.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.80K.