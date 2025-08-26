עוד על SLVLUSD

Staked Level USD סֵמֶל

Staked Level USD מחיר (SLVLUSD)

לא רשום

1 SLVLUSD ל USDמחיר חי:

$1.089
$1.089$1.089
0.00%1D
mexc
USD
Staked Level USD (SLVLUSD) טבלת מחירים חיה
Staked Level USD (SLVLUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 שעות נמוך
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
גבוה 24 שעות

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

+0.01%

+0.02%

+0.22%

+0.22%

Staked Level USD (SLVLUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.089. במהלך 24 השעות האחרונות, SLVLUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.088 לבין שיא של $ 1.09, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLVLUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.008.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLVLUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Level USD (SLVLUSD) מידע שוק

$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M

--
----

$ 37.28M
$ 37.28M$ 37.28M

34.24M
34.24M 34.24M

34,235,902.26102789
34,235,902.26102789 34,235,902.26102789

שווי השוק הנוכחי של Staked Level USD הוא $ 37.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLVLUSD הוא 34.24M, עם היצע כולל של 34235902.26102789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.28M.

Staked Level USD (SLVLUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked Level USDל USDהיה $ +0.00016664.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Level USD ל USDהיה . $ +0.0069664419.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked Level USD ל USDהיה $ +0.0124664364.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked Level USDל USDהיה $ +0.017729767631225.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00016664+0.02%
30 ימים$ +0.0069664419+0.64%
60 ימים$ +0.0124664364+1.14%
90 ימים$ +0.017729767631225+1.66%

מה זהStaked Level USD (SLVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Staked Level USD (SLVLUSD) משאב

האתר הרשמי

Staked Level USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked Level USD (SLVLUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked Level USD (SLVLUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked Level USD.

בדוק את Staked Level USD תחזית המחיר עכשיו‏!

SLVLUSD למטבעות מקומיים

Staked Level USD (SLVLUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked Level USD (SLVLUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SLVLUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked Level USD (SLVLUSD)

כמה שווה Staked Level USD (SLVLUSD) היום?
החי SLVLUSDהמחיר ב USD הוא 1.089 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SLVLUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SLVLUSD ל USD הוא $ 1.089. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked Level USD?
שווי השוק של SLVLUSD הוא $ 37.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SLVLUSD?
ההיצע במחזור של SLVLUSD הוא 34.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SLVLUSD?
‏‏SLVLUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.091 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SLVLUSD?
SLVLUSD ‏‏רשם מחירATL של 1.008 USD.
מהו נפח המסחר של SLVLUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SLVLUSD הוא -- USD.
האם SLVLUSD יעלה השנה?
SLVLUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SLVLUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
