Staked Level USD (SLVLUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.088 גבוה 24 שעות $ 1.09 שיא כל הזמנים $ 1.091 המחיר הנמוך ביותר $ 1.008 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Staked Level USD (SLVLUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.089. במהלך 24 השעות האחרונות, SLVLUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.088 לבין שיא של $ 1.09, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLVLUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.008.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLVLUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked Level USD (SLVLUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 37.28M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.28M אספקת מחזור 34.24M אספקה כוללת 34,235,902.26102789

שווי השוק הנוכחי של Staked Level USD הוא $ 37.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLVLUSD הוא 34.24M, עם היצע כולל של 34235902.26102789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.28M.