Staked INV מחיר היום

מחיר Staked INV (SINV) בזמן אמת היום הוא $ 10.95, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SINV ל USD הוא $ 10.95 לכל SINV.

Staked INV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,472,574, עם היצע במחזור של 134.54K SINV. ב‑24 השעות האחרונות, SINV סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.46, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7.82.

ביצועים לטווח קצר, SINV נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 488.78.

Staked INV (SINV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 134.54K 134.54K 134.54K אספקה כוללת 143,286.5779009061 143,286.5779009061 143,286.5779009061

שווי השוק הנוכחי של Staked INV הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 488.78. ההיצע במחזור של SINV הוא 134.54K, עם היצע כולל של 143286.5779009061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.