Staked Cap USD מחיר היום

מחיר Staked Cap USD (STCUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.077, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STCUSD ל USD הוא $ 1.077 לכל STCUSD.

Staked Cap USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,776,058, עם היצע במחזור של 77.78M STCUSD. ב‑24 השעות האחרונות, STCUSD סחר בין $ 1.058 (נמוך) ל $ 1.088 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.28, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.466153.

ביצועים לטווח קצר, STCUSD נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Staked Cap USD (STCUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 83.78M$ 83.78M $ 83.78M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.77M$ 83.77M $ 83.77M אספקת מחזור 77.78M 77.78M 77.78M אספקה כוללת 77,780,915.35582185 77,780,915.35582185 77,780,915.35582185

שווי השוק הנוכחי של Staked Cap USD הוא $ 83.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STCUSD הוא 77.78M, עם היצע כולל של 77780915.35582185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.77M.