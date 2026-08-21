Staked Aave מחיר היום

מחיר Staked Aave (STKAAVE) בזמן אמת היום הוא $ 108.92, עם שינוי של 12.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STKAAVE ל USD הוא $ 108.92 לכל STKAAVE.

Staked Aave כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 266,970,013, עם היצע במחזור של 2.45M STKAAVE. ב‑24 השעות האחרונות, STKAAVE סחר בין $ 95.69 (נמוך) ל $ 112.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 205.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 44.13.

ביצועים לטווח קצר, STKAAVE נע ב +0.44% בשעה האחרונה ו +27.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.22K.

Staked Aave (STKAAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 266.97M$ 266.97M $ 266.97M נפח (24 שעות) $ 52.22K$ 52.22K $ 52.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 266.97M$ 266.97M $ 266.97M אספקת מחזור 2.45M 2.45M 2.45M אספקה כוללת 2,451,773.101422948 2,451,773.101422948 2,451,773.101422948

שווי השוק הנוכחי של Staked Aave הוא $ 266.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.22K. ההיצע במחזור של STKAAVE הוא 2.45M, עם היצע כולל של 2451773.101422948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 266.97M.