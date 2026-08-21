Stable Mint USD מחיר היום

מחיר Stable Mint USD (USDSM) בזמן אמת היום הוא $ 0.924912, עם שינוי של 7.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDSM ל USD הוא $ 0.924912 לכל USDSM.

Stable Mint USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,531,942, עם היצע במחזור של 12.47M USDSM. ב‑24 השעות האחרונות, USDSM סחר בין $ 0.919175 (נמוך) ל $ 0.999326 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.688407.

ביצועים לטווח קצר, USDSM נע ב -6.69% בשעה האחרונה ו -6.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.32K.

Stable Mint USD (USDSM) מידע שוק

שווי שוק $ 11.53M$ 11.53M $ 11.53M נפח (24 שעות) $ 62.32K$ 62.32K $ 62.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.53M$ 11.53M $ 11.53M אספקת מחזור 12.47M 12.47M 12.47M אספקה כוללת 12,468,272.56 12,468,272.56 12,468,272.56

שווי השוק הנוכחי של Stable Mint USD הוא $ 11.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.32K. ההיצע במחזור של USDSM הוא 12.47M, עם היצע כולל של 12468272.56. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.53M.