stabble מחיר היום

מחיר stabble (STB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00278568, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STB ל USD הוא $ 0.00278568 לכל STB.

stabble כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 275,230, עם היצע במחזור של 98.80M STB. ב‑24 השעות האחרונות, STB סחר בין $ 0.00277403 (נמוך) ל $ 0.00292768 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04127941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00277403.

ביצועים לטווח קצר, STB נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -30.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

stabble (STB) מידע שוק

שווי שוק $ 275.23K$ 275.23K $ 275.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 98.80M 98.80M 98.80M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של stabble הוא $ 275.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STB הוא 98.80M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.