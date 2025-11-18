Squill מחיר היום

מחיר Squill (SQUILL) בזמן אמת היום הוא $ 0.065346, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SQUILL ל USD הוא $ 0.065346 לכל SQUILL.

Squill כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 232,152, עם היצע במחזור של 3.54M SQUILL. ב‑24 השעות האחרונות, SQUILL סחר בין $ 0.06384 (נמוך) ל $ 0.069672 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.523435, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.06384.

ביצועים לטווח קצר, SQUILL נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -33.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Squill (SQUILL) מידע שוק

שווי שוק $ 232.15K$ 232.15K $ 232.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 655.12K$ 655.12K $ 655.12K אספקת מחזור 3.54M 3.54M 3.54M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Squill הוא $ 232.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQUILL הוא 3.54M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 655.12K.