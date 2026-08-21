SPYRO מחיר היום

מחיר SPYRO (SPYRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYRO ל USD הוא $ 0 לכל SPYRO.

SPYRO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,289, עם היצע במחזור של 1.00T SPYRO. ב‑24 השעות האחרונות, SPYRO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPYRO נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPYRO (SPYRO) מידע שוק

שווי שוק $ 87.29K$ 87.29K $ 87.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.29K$ 87.29K $ 87.29K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPYRO הוא $ 87.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPYRO הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.29K.