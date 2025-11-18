SPX6969 מחיר היום

מחיר SPX6969 (SPX6969) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019784, עם שינוי של 15.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPX6969 ל USD הוא $ 0.00019784 לכל SPX6969.

SPX6969 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 197,841, עם היצע במחזור של 1000.00M SPX6969. ב‑24 השעות האחרונות, SPX6969 סחר בין $ 0.00019602 (נמוך) ל $ 0.00023523 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00302399, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010856.

ביצועים לטווח קצר, SPX6969 נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו -57.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPX6969 (SPX6969) מידע שוק

שווי שוק $ 197.84K$ 197.84K $ 197.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.84K$ 197.84K $ 197.84K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,558.985068 999,998,558.985068 999,998,558.985068

שווי השוק הנוכחי של SPX6969 הוא $ 197.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPX6969 הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998558.985068. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.84K.