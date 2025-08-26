Spore (SPORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -5.79% שינוי מחיר (7D) +46.12% שינוי מחיר (7D) +46.12%

Spore (SPORE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPORE השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+46.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spore (SPORE) מידע שוק

שווי שוק $ 777.67K$ 777.67K $ 777.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 777.67K$ 777.67K $ 777.67K אספקת מחזור 30,536.85T 30,536.85T 30,536.85T אספקה כוללת 3.053684849483383e+16 3.053684849483383e+16 3.053684849483383e+16

שווי השוק הנוכחי של Spore הוא $ 777.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPORE הוא 30,536.85T, עם היצע כולל של 3.053684849483383e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 777.67K.