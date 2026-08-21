SPL VPN מחיר היום

מחיר SPL VPN (SPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00132987, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPL ל USD הוא $ 0.00132987 לכל SPL.

SPL VPN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,927, עם היצע במחזור של 21.00M SPL. ב‑24 השעות האחרונות, SPL סחר בין $ 0.00128714 (נמוך) ל $ 0.00134559 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01756179, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPL נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.37.

SPL VPN (SPL) מידע שוק

שווי שוק $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K נפח (24 שעות) $ 10.37$ 10.37 $ 10.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPL VPN הוא $ 27.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.37. ההיצע במחזור של SPL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.93K.