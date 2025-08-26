Spellfire (SPELLFIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.161632 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -4.52% שינוי מחיר (7D) -27.93%

Spellfire (SPELLFIRE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPELLFIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPELLFIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.161632, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPELLFIRE השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spellfire (SPELLFIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 50.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.99K אספקת מחזור 362.37M אספקה כוללת 640,000,000.0

