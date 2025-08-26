Speculation (SPECU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04626744 $ 0.04626744 $ 0.04626744 24 שעות נמוך $ 0.054993 $ 0.054993 $ 0.054993 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04626744$ 0.04626744 $ 0.04626744 גבוה 24 שעות $ 0.054993$ 0.054993 $ 0.054993 שיא כל הזמנים $ 0.711783$ 0.711783 $ 0.711783 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00769145$ 0.00769145 $ 0.00769145 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -3.24% שינוי מחיר (7D) -22.35% שינוי מחיר (7D) -22.35%

Speculation (SPECU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04788002. במהלך 24 השעות האחרונות, SPECU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04626744 לבין שיא של $ 0.054993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPECUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.711783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00769145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPECU השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Speculation (SPECU) מידע שוק

שווי שוק $ 47.78K$ 47.78K $ 47.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.78K$ 47.78K $ 47.78K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Speculation הוא $ 47.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPECU הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.78K.