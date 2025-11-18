Sovryn מחיר היום

מחיר Sovryn (SOV) בזמן אמת היום הוא $ 0.117943, עם שינוי של 6.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOV ל USD הוא $ 0.117943 לכל SOV.

Sovryn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,869,503, עם היצע במחזור של 49.77M SOV. ב‑24 השעות האחרונות, SOV סחר בין $ 0.117841 (נמוך) ל $ 0.12702 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 43.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.087564.

ביצועים לטווח קצר, SOV נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -16.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sovryn (SOV) מידע שוק

שווי שוק $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.79M$ 11.79M $ 11.79M אספקת מחזור 49.77M 49.77M 49.77M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sovryn הוא $ 5.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOV הוא 49.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79M.