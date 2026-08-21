SOULONSOL מחיר היום

מחיר SOULONSOL (SOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOS ל USD הוא $ 0 לכל SOS.

SOULONSOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,218, עם היצע במחזור של 979.15M SOS. ב‑24 השעות האחרונות, SOS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113679, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOS נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOULONSOL (SOS) מידע שוק

שווי שוק $ 79.22K$ 79.22K $ 79.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.22K$ 79.22K $ 79.22K אספקת מחזור 979.15M 979.15M 979.15M אספקה כוללת 979,139,359.62565 979,139,359.62565 979,139,359.62565

שווי השוק הנוכחי של SOULONSOL הוא $ 79.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOS הוא 979.15M, עם היצע כולל של 979139359.62565. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.22K.